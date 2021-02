Waghalsiger Deutscher pfiff auf Corona-Kontrollen

Grenzübertritte sind in Zeiten von Corona und seinen Mutationen gar nicht so selbstverständlich. Was sich aber ein bayerischer Arbeiter leistete, fällt unter die Kategorie „Dreist“ und sollte keinesfalls nachgemacht werden. Offenbar um den strengen deutschen Einreisekontrollen an der Grenze zu Tirol zu entgehen, marschierte er unter der Autobahnbrücke zwischen Ebbs (Bezirk Kufstein) und Kiefersfelden - entlang der Stahlkonstruktion - in Richtung Heimat.