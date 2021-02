Einreiseverbot von Tirol nach Deutschland in Kraft

Nach heftigen Debatten und teils großer Verwirrung um mögliche Ausnahmeregelungen - Stichwort: Pendler - ist in der Nacht auf Sonntag das Einreiseverbot für Tiroler nach Deutschland in Kraft getreten. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer bekräftigte einmal mehr, dass die Einreiseregeln streng kontrolliert werden. Tirol will prompt auf die Maßnahme reagieren - etwa mit der Dosierung des Lkw-Verkehrs bereits am Brenner.