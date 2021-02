Polizei setzt weiterhin auf Waffenverbotszonen

Einmal mehr gehen die beiden Waffenverbotszonen in Innsbruck in die Verlängerung: Mit Ende Februar wären die zeitlich befristeten Verordnungen ausgelaufen - am Freitag gab die Polizei bekannt, dass diese nun sowohl für die Bogenmeile als auch für den Bereich Hauptbahnhof um drei weitere Monate verlängert wurden.