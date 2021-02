Pfleger & Sanitäter dürfen jetzt auf Corona testen

Neue Grundlagen für mehr Tests

Um die Zahl der Testungen in den Betrieben weiter zu erhöhen, können nun sogar freiwillige Sanitäter in Firmen ihre Kollegen testen. „Wir haben uns dazu entschlossen, für diese Tätigkeit die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit unsere Freiwilligen an ihrem Arbeitsplatz ihre Arbeitgeber unterstützen können, wenn dies gewünscht ist“, so Kärntens Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy. Grundsätzlich ist die Berufsausbildung als Rettungssanitäter laut dem Sanitätsgesetz nur in Rettungsorganisationen oder den Einrichtungen einer Gebietskörperschaft (unter bestimmten Rahmenbedingungen) zulässig.