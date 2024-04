Großes Interesse, wenig Vertrauen in EU-Politik

„Die Vorteile der Europäischen Union werden als Selbstverständlichkeiten wahrgenommen. Das geringe Vertrauen ist auch ein Spiegelbild dessen, was gerade in Europa passiert“, versucht sich Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, an einer Erklärung für die miesen Werte in einer aktuellen Umfrage. Nur elf Prozent der Kärntner vertrauen den Entscheidungsträgern in Brüssel, wenn es um ihre Zukunft geht. „Die Erwartungen sind hoch, da kommt schnell Enttäuschung auf“, so Schmidt weiter. Dabei ist das Interesse der Kärntner in die EU mit 75 Prozent ungebrochen, zwei Drittel wollen im Juni bei der EU-Wahl ihre Stimme abgeben.