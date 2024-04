Glocknerstraße von gewaltigen Schneemassen befreit

Wie in einem Winterwunderland fühlt sich die Fahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße an. Es geht zum „Durchstich am Großglockner“. Am Freitag kämpften sich die Rotationspflüge „System Wallack“ von der Salzburger und Kärntner Seite durch das letzte Teilstück der tief verschneiten Alpenstraße – bis sie sich schlussendlich gegenüberstanden. „Die Sommersaison startet. Die Straße ist mit Samstag wieder befahrbar!“, jubelt Johannes Hörl, Chef der Großglockner Hochalpenstraße (Grohag)