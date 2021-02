Knapp 500 Fälle der Briten-Mutation in Kärnten

Britische Virusmutation in Kärnten

Auch die Zahl der Infektionen durch Virusmutationen steigt an. In Kärnten wurden bereits 496 Fälle der Briten-Variante nachgewiesen, 60 davon alleine gestern, am Donnerstag - die meisten sind auf die Bezirke Hermagor und VIllach-Land zurückzuführen. Von der Südafrika-Mutation gibt es derzeit drei bekannte Fälle in Kärnten.