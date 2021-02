Covid-Negativrekord: 175 Neuinfektionen in Kärnten

Negativrekord bei Infektionszahlen

Wieder starben zwei Menschen im Bundesland mit oder an Covid-19, seit Ausbruch der Pandemie waren es nun 676. Aktuell gibt es 1262 bekannte Coronavirus-Infizierte im Bundesland, ebenfalls ein Höchststand im Monat Februar. Zuletzt lag Kärnten Mitte Jänner in diesem Bereich, Anfang Februar waren es deutlich unter 900. Die Situation in den Krankenhäusern hat sich innerhalb der vergangenen Tage leicht verschlechtert.