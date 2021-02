Gibt‘s künftig Einreise-Tests an Osttirols Grenze?

Wegen der stetig steigenden Infektionszahlen und der Verbreitung der britischen und südafrikanischen Virusmutationen in Oberkärnten wäre eine vorübergehende Testpflicht sinnvoll, so Mair: „Die Zahlen im Bezirk Hermagor sind sehr hoch, und aktuell ist keine Änderung in Sicht.“