Unwetter forderten auch Kärntner Versicherungen

Starker Zuwachs, vor allem im Unfall-Bereich

Und trotzdem konnte die Versicherung das Prämienvolumen in Kärnten ordentlich steigern. „2022 betrug es rund 327,7 Millionen Euro. 2023 lagen wir bei 346,7 Millionen Euro“, so Humer. Und dieser kräftige Zuwachs wurde in der Schaden- und Unfallversicherung erzielt. Damit konnte auch der Marktanteil des Konzerns in Kärnten weiter ausgebaut werden.