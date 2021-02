Covid: 3800 Impfungen & 72 neue Briten-Fälle

Impfungen in Klagenfurter Messe

Binnen zwei Tagen wird 300 Personen das Vakzin verabreicht. In weiteren Bezirksstädten wird am 27. Februar geimpft. Die ÖGK-Mitarbeiter teilen die exakten Termine noch per Telefon mit. 1500 Klagenfurter sollen am Samstag geimpft werden, die Impfstraße wird wegen des Andrangs von der ÖGK in die Messehalle 3 verlegt. Dort gilt dann für zu impfende und für zu testende Autofahrer eine Parkgebührenbefreiung - das Ticket zum Entwerten bitte mitbringen!