Lieferando baut Websites für Wirte ohne ihr Wissen

Weiterer Trick: „Geisterküchen“

Solche „Schatten-Websites“ sind nicht der einzige Trick der Online-Essensvermittler. So wurde beim heimischen Anbieter mjam.at, der zum deutschen Delivery-Hero-Konzern gehört, vergangenes Jahr bekannt, dass dieser in Wien geheime „Geisterküchen“ betreibt. Es handelt sich um Restaurants mit klingenden Namen, bunten Websites und gekonntem Marketing, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Vielmehr verdienen sich hier Wirte als Franchisenehmer einer Mjam-Schwestergesellschaft ein Zubrot, indem sie die Bestellungen bei diesen virtuellen Restaurants mit vom Betreiber bereitgestellter Tiefkühlware in deren Namen abwickeln.