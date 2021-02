Kurz bei „Bild“: „Lockdown hat Wirkung verloren“

Während sich unser Nachbarland Deutschland noch immer im harten Lockdown befindet, haben in Österreich zumindest seit zweieinhalb Wochen Handel, körpernahe Dienstleister und Schulen wieder offen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Mittwochabend im TV-Interview mit der „Bild“-Zeitung erklärt, warum sich Österreich - trotz eines doppelt so hohen Inzidenzwerts wie Deutschland - zu diesem Schritt entschlossen hatte. „Die objektive Situation war in Österreich schlicht und ergreifend, dass nach sechs Wochen der Lockdown seine Wirkung verloren hat. Die Menschen haben sich immer weniger daran gehalten, es hat immer mehr Verlagerungen in den privaten Bereich gegeben. Und ein Lockdown, wo keiner mitmacht, der hat natürlich auch wenig Sinn“, betonte der Bundeskanzler.