Israel lockert Maßnahmen für Corona-Geimpfte

Wirtschaft soll angekurbelt werden

Ziel der Lockerungen für die beiden Gruppen ist es auch, die Wirtschaft im Land wieder anzukurbeln. „Der ,Grüne Pass‘ öffnet das Land schrittweise wieder“, sagte Regierungschef Benjamin Netanyahu am Samstagabend. Israel mit seinen 9,3 Millionen Einwohnern gilt als Vorreiter. Inzwischen kann sich jeder Bürger vom Alter von 16 Jahren an impfen lassen. Die Infektionszahlen im Land sind weiterhin vergleichsweise hoch, in den vergangenen Wochen jedoch stetig gesunken.