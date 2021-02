„Schanigärten würden nur ganz kleinem Teil helfen“

Der Lockdown-Zustand dürfe aber nicht zur Normalität werden: „Wir haben uns schon gewöhnt an diese Lockdown-Phasen. Ein Lockdown ist kein gesunder Zustand unserer Gesellschaft und für eine Demokratie“, so Hacker. „Wir brauchen mehr messbare Größen in der Bundesregierung. Wir müssen schauen: Wo wollen wir hin und warum wollen wir dort hin? Die Maßnahmen, die wir setzten in so einer schwierigen Zeit, wo wir auch so tief in die Seele der Menschen ,reinregieren‘, die muss man doppelt erklären und doppelt nachvollziehbar machen.“