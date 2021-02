Deutsche fragen: „Wann machen wir das endlich?“

Milborn: „Teststrategie wird sehr gut angenommen“

Milborn verriet, dass die Teststrategie sehr gut angenommen werde, an Schulen gebe es nur wenige Verweigerer. Laut Milborn habe es bisher in Schulen bisher etwas mehr als 200 positive Fälle bei Schülern und 76 positive Fälle bei Lehrern gegeben (Milborn bezog sich dabei auf die Bilanz der vergangenen Woche, in dieser waren, wie am Mittwochnachmittag bekannt wurden, 536 Selbsttests an Schulen positiv). „Die hätten viele angesteckt. Daher ist das gut, dass das gemacht wird. Es macht es viel angenehmer, sein Kind in die Schule zu schicken und muss nicht Angst haben, dass es sich ansteckt.“ Die Antwort von Lanz: „Absolut. Das klingt alles sehr interessant und vielversprechend.“