Kurz will EU-weiten Impfpass, sonst Alleingang

Israel hat ihn bereits, viele europäische Länder wollen nachziehen. Die Rede ist vom sogenannten Grünen Impfpass, mit dem das normale Leben wieder losgeht. Bundeskanzler Sebastian Kurz stellt sich vor dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel (das Treffen der Staats- und Regierungschefs findet dieses Mal wieder per Videokonferenz statt) an die Spitze der Impfpass-Befürworter.