Springsteen gab Alkohol am Steuer zu

Springsteen, auch als „The Boss“ bekannt, war zuletzt im Jänner in der TV-Sondersendung zur Feier der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden aufgetreten. Im Oktober 2020 hatte der Musiker („Born To Run“, „Born In The U.S.A.“) das Studioalbum „Letter To You“ mit seiner E-Street-Band veröffentlicht.