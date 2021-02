Junge Kärntner streben nach Erfolgen in der Loipe

Zweimal am Podest

Wie Anna-Maria stand auch der Villacher Christian Steiner (17) in Saalfelden als Erster und Dritter zweimal am Podest. „Wichtige Erfolge für mich, weil es Rennen mit internationaler Beteiligung waren.“ Seit sechs Jahren trainiert er bei der ASKÖ Villach, am liebsten in der Natur. „Egal, ob Bergtour, Laufen oder Radfahren - abwechslungsreich muss es sein.“