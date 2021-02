Mobile World Congress findet statt - mit Besuchern

Die weltgrößte Mobilfunkmesse, der Mobile World Congress in Barcelona, soll in diesem Jahr vom 28. Juni bis 1. Juli stattfinden - und zwar mit Besuchern. Das kündigte der Veranstalter GSM Association am Dienstag an. In den kommenden Wochen würden die Einzelheiten eines umfangreichen Hygienekonzepts veröffentlicht.