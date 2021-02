„Regionale Produkte kaufen!“

Für Schwierigkeiten in den Bilanzen vieler Firmen sorgt die Corona-Krise seit einem Jahr. Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker: „Unsere Unternehmen brauchen Geld. Alles, was Liquidität stützt, ist willkommen – vom Fixkostenzuschuss bis zum Umsatzersatz.“ Er wagt aber auch einen Blick in die Zukunft.