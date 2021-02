Wieso Bitcoin-Jünger sich Laser-Augen verpassen

Wer Anhänger digitaler Währungen unter seinen Social-Media-Bekanntschaften hat, wird es bereits bemerkt haben: Immer häufiger stellen sich Bitcoin-Begeisterte auf Twitter, Facebook und anderen Plattformen in ihren Profilbildern mit rot leuchtenden Laser-Augen dar. Was hinter dem neuen Trend in der Bitcoin-Szene steckt, erfahren Sie hier.