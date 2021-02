Seltene Mondblume in Großbritannien aufgeblüht

Menschen in aller Welt konnten am Wochenende dank eines Livestreams das Aufblühen einer seltenen Pflanze im botanischen Garten der britischen Universität Cambridge beobachten. Die Selenicereus wittii, auch Mondblume genannt, blühte am Samstagnachmittag überraschend für einige Stunden auf, wie auf der Website des botanischen Gartens zu sehen war. Das Video oben zeigt das Aufblühen in Zeitraffer.