Blizzard kündigt „Diablo II: Ressurected“ an

Mit „Diablo II: Ressurrected“ hat Blizzard in der Nacht auf Samstag eine „originalgetreue Neuauflage“ seines ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlichten Hack‘n‘Slays sowie der Erweiterung „Lord of Destruction“ mit hochauflösender 3D-Grafik in bis zu 4K-Auflösung und Dolby-7.1-Surround-Sound angekündigt. Erscheinen soll das Spiel „später in diesem Jahr“ neben dem PC auch für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4 sowie Nintendos Switch. Wir zeigen den ersten Trailer.