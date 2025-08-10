Mit viel Herz und Liebe werden die Gäste bewirtet

Bei der Wirtshauswahl wurde die „Bauerndiele“ zum beliebtesten Wirtshaus im Bezirk Völkermarkt gewählt. Was dahinter steckt, hat die „Krone“ bei einem Besuch erfahren.
Ein Traumteam sind Matthias Murold und Veronika Tomitz, Betreiber des beliebten Wirtshauses in Kohldorf bei Kühnsdorf: die „Bauerndiele“. Mit viel Herz und Liebe führen die beiden das traditionelle Landgasthaus und haben in den letzten Jahren auch so einiges renoviert...
„Uns ist es wichtig, am Ball zu bleiben und die Standards zu halten“, hält Matthias, der übrigens auch das Sagen in der Küche hat, fest. „Wir stehen für Regionalität und Ehrlichkeit“. Besonders im Sommer lebt die Bauerndiele von den Touristen, die gerne die Kärntner Spezialitäten essen, insbesondere die hausgemachten Kasnudel. Schmecken lassen sich’s die Gäste entweder in der holzgetäfelten Zirbenstube, draußen im Gastgarten oder auf den modernen Hochstühlen im Eingangsbereich.
Beliebt ist außerdem der große Spielplatz, der neu dazugekommen ist. Und auch für größere Anlässe ist im Saal nebenan genug Platz. „Besonders am Abend haben wir alle Hände voll zu tun“, erzählt Veronika.
Gemeinsam mit einem Team aus fünf Angestellten im Bereich Service und Küche bewirten sie freundlich ihre Gäste. Und auch einen Lehrling bildet Matthias in der Küche zurzeit aus. „Danach bin ich auf der Suche nach einem weiteren. Interessierte können sich gerne bei mir melden“, erzählt Matthias eifrig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.