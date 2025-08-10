Mit viel Herz und Liebe werden die Gäste bewirtet

„Uns ist es wichtig, am Ball zu bleiben und die Standards zu halten“, hält Matthias, der übrigens auch das Sagen in der Küche hat, fest. „Wir stehen für Regionalität und Ehrlichkeit“. Besonders im Sommer lebt die Bauerndiele von den Touristen, die gerne die Kärntner Spezialitäten essen, insbesondere die hausgemachten Kasnudel. Schmecken lassen sich’s die Gäste entweder in der holzgetäfelten Zirbenstube, draußen im Gastgarten oder auf den modernen Hochstühlen im Eingangsbereich.