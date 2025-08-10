Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In gestohlenem Auto

Gesuchter Bursche floh vor Polizei nach Kärnten

Kärnten
10.08.2025 15:11
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Eigentlich hätte er in Graz festgenommen werden sollen, allerdings trat ein 16-Jähriger dann doch lieber die Flucht an, die in Kärnten schließlich rasch zu Ende ging.

0 Kommentare

In den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 3.30 Uhr, fiel einer Polizeistreife im Stadtgebiet von Wolfsberg ein Auto auf einem Parkplatz auf. Bei der Kontrolle wurde schnell klar: In dem Fahrzeug versteckten sich zwei Burschen, die auch nach mehrmaliger Aufforderung das Auto nicht öffnen wollten.

Burschen sperrten sich in gestohlenen Pkw ein
„Die weitere Überprüfung ergab, dass das am Fahrzeug montierte Kennzeichen nicht zum Pkw gehörte und dass der Pkw als gestohlen gemeldet war“, schildert ein Beamter. Mit Unterstützung weiterer Kräfte konnten die Polizisten schließlich das Fahrzeug öffnen und die beiden Personen kontrollieren.

Es stellte sich heraus, dass sich einer der beiden Burschen – ein 16-jähriger Grazer – auf der Flucht befand: „Gegen den 16-Jährigen bestand eine Festnahmeanordnung!“ Er wurde in die Justizanstalt Graz Jakomini gebracht.

Sein Begleiter, ein 13-Jähriger aus Graz, wurde von seiner Mutter abgeholt. Sie beide werden angezeigt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KärntenGrazWolfsberg
Polizei
PolizeistreifeAuto
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
181.674 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
176.469 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
133.043 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1596 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1565 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1378 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mehr Kärnten
In gestohlenem Auto
Gesuchter Bursche floh vor Polizei nach Kärnten
Ein Traumteam
Mit viel Herz und Liebe werden die Gäste bewirtet
Verdächtiger in Haft
Videoüberwachung entlarvt Opferstock-Seriendieb
Krone Plus Logo
Plakom kontert Kritik
Kopftuchverbot „kein Gesetz, das gekippt wird“
Motorradunfälle
Biker verliert Kontrolle und stürzt über Böschung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf