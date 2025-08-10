Gesuchter Bursche floh vor Polizei nach Kärnten

Eigentlich hätte er in Graz festgenommen werden sollen, allerdings trat ein 16-Jähriger dann doch lieber die Flucht an, die in Kärnten schließlich rasch zu Ende ging.
In den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 3.30 Uhr, fiel einer Polizeistreife im Stadtgebiet von Wolfsberg ein Auto auf einem Parkplatz auf. Bei der Kontrolle wurde schnell klar: In dem Fahrzeug versteckten sich zwei Burschen, die auch nach mehrmaliger Aufforderung das Auto nicht öffnen wollten.
Burschen sperrten sich in gestohlenen Pkw ein
„Die weitere Überprüfung ergab, dass das am Fahrzeug montierte Kennzeichen nicht zum Pkw gehörte und dass der Pkw als gestohlen gemeldet war“, schildert ein Beamter. Mit Unterstützung weiterer Kräfte konnten die Polizisten schließlich das Fahrzeug öffnen und die beiden Personen kontrollieren.
Es stellte sich heraus, dass sich einer der beiden Burschen – ein 16-jähriger Grazer – auf der Flucht befand: „Gegen den 16-Jährigen bestand eine Festnahmeanordnung!“ Er wurde in die Justizanstalt Graz Jakomini gebracht.
Sein Begleiter, ein 13-Jähriger aus Graz, wurde von seiner Mutter abgeholt. Sie beide werden angezeigt.
