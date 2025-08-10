Videoüberwachung entlarvt Opferstock-Seriendieb

Dank einer Überwachungskamera konnte die Tiroler Polizei am Samstag einem mutmaßlichen Opferstock-Seriendieb das Handwerk legen. Nach einem Coup in Maurach am Achensee wurde der Ungar (43) festgenommen. Bevor er in die Justizanstalt Innsbruck überstellt wurde, gab er weitere Taten in Tirol, Kärnten und der Steiermark zu.