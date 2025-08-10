Videoüberwachung entlarvt Opferstock-Seriendieb

Dank einer Überwachungskamera konnte die Tiroler Polizei am Samstag einem mutmaßlichen Opferstock-Seriendieb das Handwerk legen. Nach einem Coup in Maurach am Achensee wurde der Ungar (43) festgenommen. Bevor er in die Justizanstalt Innsbruck überstellt wurde, gab er weitere Taten in Tirol, Kärnten und der Steiermark zu.
Am Samstagnachmittag klickten beim 43-jährigen Ungar in Maurach die Handschellen. „Videoaufnahmen einer Überwachungskamera in der Eggerer Kapelle lieferten den entscheidenden Hinweis für die letztlich erfolgreiche Nahbereichsfahndung“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Bei der Durchsuchung konnten beim Tatverdächtigen typisches Werkzeug für Opferstockdiebstähle sowie Bargeldbestände sichergestellt werden.
Der 43-jährige Verdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
Coups auch in Kärnten und der Steiermark
Der Ungar habe sich bei seiner Einvernahme nicht nur zu den Coups in Maurach am Achensee, „sondern auch zu weiteren, gleichartigen Taten in Tirol, Kärnten und der Steiermark geständig“ gezeigt.
