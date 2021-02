Corona-Wahl: Kandidaten müssen auf Distanz bleiben

Wahlgeschenk an der Tür

Deshalb haben viele Kandidaten anstelle der gewohnten Hausbesuche Wahlpräsente an Türschnallen gehängt oder nach Möglichkeit kontaktlos übergeben. Das Team Kärnten hingegen hat darauf komplett verzichtet: „Es ist uns wichtig, beim Verteilen unserer Werbegeschenke mit den Bürgern in den Dialog zu kommen; unter Einhaltung sämtlicher Corona-Maßnahmen natürlich.“ Diese Einstellung verfolgen auch die NEOS und schwärmen in Kärntens Städten und Ortschaften aus: „Unsere Kanditaten tragen auch im Freien konstant die FFP2-Masken und werden regelmäßig auf Corona getestet.“