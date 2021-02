Südsteirische Ski-Oase im Miniformat

Der Duft von Bratwurst und Glühwein fehlt

1500 Euro gehen allein für die Stromkosten eines einzigen Schneekanonen-Einsatzes drauf, umso härter trifft die Betreiber (ein Verein, bestehend aus ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren) die geschlossene Gastro: „Bei Kartenpreisen von sieben bzw. acht Euro können wir nicht kostendeckend arbeiten. Über die angeschlossene Hütte haben wir immer viel Geld herein bekommen, aber das spielt’s ja heuer nicht“, so Schantl. Sein sehnlichster Wunsch: „Dass wir nächstes Jahr wieder Würstel und Glühwein verkaufen dürfen und die Kinder weiterhin so einen Spaß bei uns haben.“