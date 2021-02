Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche via WhatsApp

Die Polizei Niederbayern warnt vor einer neuen Betrugsmasche via WhatsApp, die es zum Ziel hat, möglichst viele Konten beim populären Messenger-Dienst zu übernehmen. Seien die Täter erst in den Besitz eines Accounts gelangt, eröffnete sich ihnen ein „weites Feld an potenziellen kriminellen Machenschaften“, warnte die Polizei am Freitag in einer Aussendung.