Seilbahner rechnen heuer mit 90 Prozent Ausfall

Die Skigebiete leiden in der Corona-Krise allesamt. In Salzburg rechnen die Seilbahnunternehmen mit einem Umsatzverlust von rund 90 Prozent. Zusperren ist dennoch nur für die wenigsten eine Option. Viele haben sich für einen Teilbetrieb der Lifte entschieden und den Schwerpunkt auf ihr Kernangebot gelegt. Das Motto der Schmittenhöhebahn in Zell am See lautet „so lange fahren wie möglich“. Obertauern überlegt, nach Ostern noch ein oder zwei Wochen dranzuhängen.