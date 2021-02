Salzburgs Seilbahner sperren die ersten Lifte zu

„Der Lockdown für Gastronomie, Hotellerie und Kultur wird bis etwa Ostern verlängert.“ Diese Nachricht aus Wien lässt die Salzburger Seilbahner reagieren. Wie auch Katschberg-Chef Josef Bogensperger, der in den kommenden Tagen seinen Liftbetrieb überdenken will: „Wir sprechen uns im Lungau ab. Zumindest ein eingeschränktes Angebot wird bis Ostern in der Region aufrecht bleiben.“