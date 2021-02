Schulterschluss für mehr Schutz der Wildtiere!

Wildtiere haben, durch Bauten, Straßen, Sportler, immer weniger Platz in unseren Gefilden. Der Hirsch etwa hat europaweit 90 Prozent seines ursprünglichen Verbreitungsgebietes verloren, im Osten der Steiermark darf er gar nicht mehr vorkommen. Oder die Gams: Nur noch sieben Prozent unseres Bundeslandes sind im Sommer ideale Lebensräume für die eleganten Wildtiere, im Winter schrumpfen die wenigen Flächen sogar noch auf ein Drittel zusammen, die Gämse wird damit in Gebiete abgedrängt, in denen sie kein Futter mehr findet, „stört“ und damit zum Verlierer wird. Es gibt Bereiche, in denen - gegen den Willen der Jägerschaft - 365 Tage im Jahr abgeschossen wird.