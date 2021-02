Causa Privatkliniken: Strache-Anklage steht bevor

Neue Wendung in Schredder-Affäre

Im Ibiza-U-Ausschuss präsentierte die SPÖ neue Recherchen in der Schredder-Affäre. Bei zwei von fünf geschredderten Festplatten soll es sich um Laptop- nicht um Druckerfestplatten handeln. Laut einer Rechnung, die dem U-Ausschuss vom Bundeskanzleramt vorgelegt wurde, waren die vernichteten Datenträger fünf standardmäßig in Drucker verbaute 320 Gigabyte-Festplatten. Jedoch habe Kanzler-Mitarbeiter Arno M. kurz nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos zwei - standardmäßig in Laptops verbaute - 500 GB fassende Festplatten schreddern lassen. Das gehe aus einem Foto unmittelbar vor der Vernichtung hervor, so SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer. Es stelle sich somit weiter die Frage: „Wem gehören die zwei Laptop-Festplatten und was war da drauf?“