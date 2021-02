Schredder-Affäre: Neue Hinweise zu den Festplatten

Gong zur nächsten Runde

Gong zur nächsten Runde. Man wirft einander politische Färbung (Rot vs. Schwarz) und Inkompetenz vor. Fest steht - die Ermittlungen rund um Ibiza und die Folgen werden durch den Streit eher nicht beschleunigt. Am Donnerstag geladen ist Andreas Holzer. Leiter der Soko Tape/Ibiza und designierter Chef des Bundeskriminalamtes. Der erfahrene Ermittler wird jedoch wegen Krankheit nicht erscheinen, wie am Mittwoch bekannt wurde.