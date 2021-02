„Veggie-Tag“ senkt CO2-Fussabdruck

Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte - beim Verzehr dieser Lebensmittel können im Gegensatz zu Fleisch und Produkten daraus viele klimaschädliche Treibhausgas-Emissionen eingespart werden. Was man täglich isst, hat also einen großen Einfluss auf unsere Umwelt. Auf Milchprodukte, Fleisch und Eier entfallen bei der durchschnittlichen Ernährung in Europa etwa 83 Prozent der Treibhausgas-Emissionen: 17 Prozent kommen von den pflanzenbasierten Produkten. Den Großteil verursachen Landnutzungsänderungen oder sie passieren auf Betriebsebene, durch Methanemissionen von Rindern, Bewirtschaftung mit Gülle oder die Verwendung von Dünger, wie das „forum ernährung“ berichtet. Eine Kuh kann Unmengen von Methan am Tag erzeugen. Es entsteht durch Zersetzung von organischem Material. Kühe produzieren dieses klimaschädliche Gas während ihres Verdauungsprozesses. Viehzucht ist für immerhin 18 Prozent der Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich.