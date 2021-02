99-jähriger Prinz Philip im Krankenhaus

Wie britische Medien berichten, sei der Ehemann von Queen Elizabeth als Vorsichtsmaßnahme am Dienstagabend ins „King Edward VII Hospital“ in Marylebone in London gebracht worden, wo er nun einige Tage beobachtet werden soll. Der Buckingham-Palast erklärte: „Die Aufnahme des Herzogs ist eine Vorsichtsmaßnahme auf Anraten des Doktors seiner Königlichen Hoheit, nachdem er sich unwohl gefühlt hat. Der Herzog wird voraussichtlich einige Tage im Krankenhaus bleiben, um beobachtet zu werden und sich auszuruhen.“