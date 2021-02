Reichste Männer der Welt: Bezos wieder vor Musk

Jeff Bezos übergibt Amazon-Führung im Sommer

Interessant wird, wie sich der Rückzug von Jeff Bezos von der Amazon-Firmenspitze auf das Ranking auswirken wird. Bezos hatte im Jänner bekannt gegeben, dass er im Sommer die Amazon-Führung an den hochrangigen Manager Andy Jassy übergeben und sich auf den Posten des Verwaltungsrats-Chefs zurückziehen will. Amazon sei so innovativ wie nie, „weswegen der beste Zeitpunkt für die Übergabe ist“, erklärte Bezos, der sich nun verstärkt mit seinen anderen Projekten wie der Raumfahrtfirma Blue Origin oder der Zeitung „Washington Post“ beschäftigen will.