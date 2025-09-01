Vermisst! Steirer wird seit sechs Jahren gesucht

Auto 130 Kilometer entfernt gefunden

Einer der bekanntesten Vermissten ist Franz Lechner (61). Er ist der einzige Steirer, der aktuell auf der Seite für Personenfahndungen des Bundeskriminalamtes öffentlich gesucht wird. Am 29. November 2019 wurde er an seiner Wohnadresse in Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) das letzte Mal gesehen. Einige Monate später tauchte sein Auto rund 130 Kilometer entfernt im Burgenland auf. Seine Geschichte ist mittlerweile auch als Folge der Serie „Fahndung Österreich“ veröffentlicht worden.