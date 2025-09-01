Nachbar erschießt Bub (11) nach Klingelstreich

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Besonders erschütternd: Es ist bereits der zweite derartige Vorfall in Texas binnen weniger Wochen. Erst Mitte August schoss ein 58-Jähriger in Frisco bei Dallas auf drei Jugendliche, die Klingelstreiche machten. Er traf ihr Auto – nur durch Glück wurde niemand verletzt. Der Mann wurde festgenommen und wird wegen dreifacher schwerer Körperverletzung angeklagt. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft.