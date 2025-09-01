Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TV-Quoten im August

Servus TV legt zu, ORF verzeichnet Minus

Digital
01.09.2025 15:19
Besonders beim MotoGP-Rennen, das von Servus TV übertragen wurde, schalteten im August viele ...
Besonders beim MotoGP-Rennen, das von Servus TV übertragen wurde, schalteten im August viele Zuseher ein.(Bild: ©methaphum - stock.adobe.com)

Die TV Quoten vom August sind da und es zeigt sich: Der ORF verzeichnete ein Minus, die Privatsender konnten aber zulegen. Servus TV feierte sogar den besten August-Wert seit Bestehen.

0 Kommentare

Die Olympischen Spiele sorgen für Spitzenleistungen – nicht nur im Sport: Dank des Megaevents im August 2024 hatte der ORF damals Quotenhöhenflüge verzeichnet. Umgekehrt: Das Ausbleiben der Wettkämpfe versetzte dem öffentlich-rechtlichen Sender im diesjährigen August glatt einen Dämpfer. Mit 31,4 Prozent Marktanteil lag die ORF-Gruppe in Summe um 2,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahresmonat. Zulegen konnten die Privaten, wobei sich Servus TV über einen August-Rekord freut.

ORF 1 und ORF 2 mussten Zuseher einbüßen
ORF 1 brachte es auf 7,8 Prozent Marktanteil – nach 9,6 Prozent im Vorjahresmonat. Quotenrenner waren etwa der TV-Abend zum 70er von Herbert Prohaska mit bis zu knapp 1,2 Mio. Zuseherinnen und Zusehern oder der Grand Prix der Niederlande mit durchschnittlich 505.000 Formel-1-Fans. ORF 2 lag im letzten Ferienmonat bei 20,4 Prozent und büßte somit 0,4 Prozentpunkte ein. Ein Senderhit war hier die aktuelle Staffel der „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“. Die August-Folgen der Kuppelshow erreichten laut ORF-Aussendung bis zu 850.000 Interessierte.

Lesen Sie auch:
Auch Deutschlands Fußball-Frauen dürfen sich freuen – nach dem Wechsel von ORF Sport+ auf ORF 1 ...
Frauen-Fußball-EM
Vervielfachte Zuschauerzahl nach Senderwechsel!
17.07.2025
Viele Produktionen
Sommeroffensive: Beim ORF wird ordentlich gedreht
02.08.2025

MotoGP-Rennen war Zuschauermagnet
Deutlich zulegen konnten indes die Privatsender. Servus TV kletterte von 4,3 auf nun 4,7 Prozent Marktanteil und schaffte damit laut eigenen Angaben gar den besten August-Wert seit Bestehen. Auch hier zog der Sport: Der MotoGP-Heim-Grand-Prix am Red Bull Ring erzielte einen Marktanteil von 28,4 Prozent und war damit das erfolgreichste MotoGP-Rennen bei Servus TV seit Erwerb der Übertragungsrechte 2016.

Puls 4 mit beachtlichem Plus
Zulegen konnte auch die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe: Die vier Österreichsender (Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24) kamen insgesamt auf 7,1 Prozent Marktanteil – ein Plus von 0,6 Prozentpunkten. Der Zuwachs geht in erster Linie auf das Konto von Puls 4 mit einem Zuwachs von 2,4 auf 2,9 Prozent. In der Kernzielgruppe (12-49 Jahre) gelang der Sendergruppe gar ein Sprung von 9,7 auf nun 11,9 Prozent Marktanteil – auch hier vorrangig dank Puls 4 mit einem Zuwachs von 1,7 Punkten auf 5,7 Prozent.

Leichte Rückgänge verzeichnete oe24.tv. Mit 1,2 Prozent Marktanteil verlor man gegenüber dem Vorjahr 0,2 Prozentpunkte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Drei Geräte in einem
Dreame H15 Mix: Neuer „Transformer“-Sauger im Test
Sehen aus wie Fassadenplatten, sind aber Solarzellen: Eine Firma aus den Niederlanden hat dieses ...
Krone Plus Logo
Indoor, biegsam, bunt
Daran wird in Laboren der Solarindustrie geforscht
Illustration der NASA: So könnte eine auf Kernspaltung basierende Stromversorgung auf dem Mond ...
Krone Plus Logo
Angst vor Sperrzonen
China, Russland, USA: Rennen um das erste Mond-AKW
An zahlreichen Anspielstationen können Gamer in Köln auch Spiele ausprobieren, die noch gar ...
Größte Gaming-Messe
Gamescom 2025: Das sind die Highlights in Köln
Profi-Drohnen für den Agrar- und Filmbereich können mehr als filmen und Dünger versprühen: In ...
Krone Plus Logo
Verblüffende Technik
Wie Drohnen bei Krieg & Katastrophen Leben retten
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
188.296 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
174.368 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
120.510 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2386 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1571 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1489 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Mehr Digital
TV-Quoten im August
Servus TV legt zu, ORF verzeichnet Minus
Krone Plus Logo
ZTE-Chef im Interview
Was macht China besser als Europa, Herr Woschitz?
Erfolg für noyb
Google muss YouTube-Daten offenlegen
Mehr KI-Infrastruktur
OpenAI plant Gigawatt-Rechenzentrum in Indien
Krone Plus Logo
US-Schulen rüsten auf
Wie Tech-Schutzengel Amokläufe verhindern sollen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf