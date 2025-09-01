Servus TV legt zu, ORF verzeichnet Minus

ORF 1 und ORF 2 mussten Zuseher einbüßen

ORF 1 brachte es auf 7,8 Prozent Marktanteil – nach 9,6 Prozent im Vorjahresmonat. Quotenrenner waren etwa der TV-Abend zum 70er von Herbert Prohaska mit bis zu knapp 1,2 Mio. Zuseherinnen und Zusehern oder der Grand Prix der Niederlande mit durchschnittlich 505.000 Formel-1-Fans. ORF 2 lag im letzten Ferienmonat bei 20,4 Prozent und büßte somit 0,4 Prozentpunkte ein. Ein Senderhit war hier die aktuelle Staffel der „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“. Die August-Folgen der Kuppelshow erreichten laut ORF-Aussendung bis zu 850.000 Interessierte.