Servus TV legt zu, ORF verzeichnet Minus

Die TV Quoten vom August sind da und es zeigt sich: Der ORF verzeichnete ein Minus, die Privatsender konnten aber zulegen. Servus TV feierte sogar den besten August-Wert seit Bestehen.
Die Olympischen Spiele sorgen für Spitzenleistungen – nicht nur im Sport: Dank des Megaevents im August 2024 hatte der ORF damals Quotenhöhenflüge verzeichnet. Umgekehrt: Das Ausbleiben der Wettkämpfe versetzte dem öffentlich-rechtlichen Sender im diesjährigen August glatt einen Dämpfer. Mit 31,4 Prozent Marktanteil lag die ORF-Gruppe in Summe um 2,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahresmonat. Zulegen konnten die Privaten, wobei sich Servus TV über einen August-Rekord freut.
ORF 1 und ORF 2 mussten Zuseher einbüßen
ORF 1 brachte es auf 7,8 Prozent Marktanteil – nach 9,6 Prozent im Vorjahresmonat. Quotenrenner waren etwa der TV-Abend zum 70er von Herbert Prohaska mit bis zu knapp 1,2 Mio. Zuseherinnen und Zusehern oder der Grand Prix der Niederlande mit durchschnittlich 505.000 Formel-1-Fans. ORF 2 lag im letzten Ferienmonat bei 20,4 Prozent und büßte somit 0,4 Prozentpunkte ein. Ein Senderhit war hier die aktuelle Staffel der „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“. Die August-Folgen der Kuppelshow erreichten laut ORF-Aussendung bis zu 850.000 Interessierte.
MotoGP-Rennen war Zuschauermagnet
Deutlich zulegen konnten indes die Privatsender. Servus TV kletterte von 4,3 auf nun 4,7 Prozent Marktanteil und schaffte damit laut eigenen Angaben gar den besten August-Wert seit Bestehen. Auch hier zog der Sport: Der MotoGP-Heim-Grand-Prix am Red Bull Ring erzielte einen Marktanteil von 28,4 Prozent und war damit das erfolgreichste MotoGP-Rennen bei Servus TV seit Erwerb der Übertragungsrechte 2016.
Puls 4 mit beachtlichem Plus
Zulegen konnte auch die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe: Die vier Österreichsender (Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24) kamen insgesamt auf 7,1 Prozent Marktanteil – ein Plus von 0,6 Prozentpunkten. Der Zuwachs geht in erster Linie auf das Konto von Puls 4 mit einem Zuwachs von 2,4 auf 2,9 Prozent. In der Kernzielgruppe (12-49 Jahre) gelang der Sendergruppe gar ein Sprung von 9,7 auf nun 11,9 Prozent Marktanteil – auch hier vorrangig dank Puls 4 mit einem Zuwachs von 1,7 Punkten auf 5,7 Prozent.
Leichte Rückgänge verzeichnete oe24.tv. Mit 1,2 Prozent Marktanteil verlor man gegenüber dem Vorjahr 0,2 Prozentpunkte.
Kommentare
