Deutschland-Klub will Stürmer von Salzburg

Kurz vor dem Ende der Transferphase in der deutschen Bundesliga am Montag um 20 Uhr, dürfte ein Klub bei Red Bull Salzburg zuschlagen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, kommt Offensivmann Adam Daghim doch noch zu seinem langersehnten Abschied aus Österreich.
Dass Adam Daghim weg will, berichtete die „Krone“ bereits. Vor einigen Wochen hatte der Däne selbst die Gerüchte um seine Zukunft bei Red Bull Salzburg mit einem Beraterwechsel angeheizt. Ein Angebot lag den Mozartstädtern aber noch nicht vor. Dieses Blatt dürfte sich nun gewendet haben.
Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano auf „X“ berichtet, soll der deutsche Bundesligist Wolfsburg zugestimmt haben, den Offensivmann – zuletzt nur mehr Bankerlwärmer – zu verpflichten.
Wird Salzburg noch einmal aktiv?
Sollte der Deal über die Bühne gehen, könnten die Bullen noch einmal selbst aktiv werden. Rouven Schröder deutete zuletzt an, dass man nur mehr dann einen neuen Spieler holt, wenn noch jemand geht. All das bei einem Transferüberschuss von rund 50 Millionen, den man bisher erwirtschaftet hat.
