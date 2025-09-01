Deutschland-Klub will Stürmer von Salzburg

Wird Salzburg noch einmal aktiv?

Sollte der Deal über die Bühne gehen, könnten die Bullen noch einmal selbst aktiv werden. Rouven Schröder deutete zuletzt an, dass man nur mehr dann einen neuen Spieler holt, wenn noch jemand geht. All das bei einem Transferüberschuss von rund 50 Millionen, den man bisher erwirtschaftet hat.