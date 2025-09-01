Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im EU-Vergleich

Regierung greift wenig in Lebensmittelpreise ein

Wirtschaft
01.09.2025 15:49
Österreichs Regierung greift im internationalen Vergleich wenig in Lebensmittelpreise ein.
Österreichs Regierung greift im internationalen Vergleich wenig in Lebensmittelpreise ein.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Österreichs Regierung greift im EU-Vergleich wenig in Preise für Lebensmittel, Mieten und Energie ein.  Das geht auf eine Analyse des Momentum Instituts zurück. Österreich belegt demnach den fünften Platz jener Länder, die sich am geringsten involvieren.

0 Kommentare

8,7 Prozent der Preise für Waren, die für die Inflation zur Berechnung berücksichtigt werden, werden hierzulande von der Regierung administriert. Eurostat definiert damit Waren und Dienstleistungen, deren Preise vollständig oder überwiegend von der Regierung beeinflusst werden. Als Beispiele nennt das Momentum Institut die Preise für Miete, Lebensmittel und Energie.

Diese seien in den vergangenen Jahren in Österreich „regelrecht explodiert“, die Teuerungswelle sei „hausgemacht“. Nahrungsmittel sind laut dem Momentum Institut um 33,7 Prozent teurer geworden, alkoholfreie Getränke um 52,2 Prozent.

Vor allem alkoholfreie Getränke wurden deutlich teurer (Symbolbild).
Vor allem alkoholfreie Getränke wurden deutlich teurer (Symbolbild).(Bild: AP)

Diese Länder regulieren am stärksten
Noch weniger Eingriffe als in Österreich gibt es der Analyse nach in Irland, Spanien, Estland und Italien. Am stärksten reguliert die Schweiz mit einem Anteil von 30,7 Prozent, gefolgt von der Slowakei und den Niederlanden mit einem deutlichen Abstand (19,1 beziehungsweise 18,8 Prozent). Der EU-Durchschnitt liegt bei 12,3 Prozent.

Das Momentum Institut empfiehlt der Regierung „mehr administrierte Preise“ und „zielsichere Preiseingriffe“, um die Inflation zu reduzieren, vor allem bei Lebensmitteln und Energie. In vielen anderen EU-Ländern sei die Inflation dadurch niedriger gewesen. Die angekündigte Mietpreisbremse wird als „erster Schritt“ bezeichnet.

Lesen Sie auch:
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Milliardenloch wächst
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
01.09.2025
Sonst Beitragsrabatt
Stocker sieht EU bei Lebensmittelpreisen gefordert
27.08.2025

Das wird der Regierung vorgeschlagen
Die Konsumentinnen- und Konsumentenorganisation foodwatch hat der österreichischen Regierung eine Umsatzsteuerbefreiung für Obst und Gemüse und eine Steuer auf gesüßte Getränke vorgeschlagen. Zuvor hatte unter anderem WIFO-Chef Gabriel Felbermayr eine dauerhafte Reduktion der Mehrwertsteuer auf Produkte des täglichen Bedarfs vorgeschlagen. „Die Regierung hat jetzt die Chance, mit einer Neuordnung der Umsatzsteuer das Richtige zu tun: gesunde Lebensmittel günstiger, ungesunde teurer zu machen“, sagte foodwatch-Leiterin Indra Kley-Schöneich.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
188.296 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
174.368 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
120.510 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2386 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1571 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1489 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Mehr Wirtschaft
Im EU-Vergleich
Regierung greift wenig in Lebensmittelpreise ein
467 € für Jahreskarte
Öffi-Tickets in Wien werden empfindlich teurer
Keine Wohlstandsbremse
Über 90% der offenen Stellen sind Vollzeitjobs
Konkurrenz aus China
Autozuliefererindustrie in Europa unter Druck
„Keine Trendumkehr“
367.120 ohne Job: Lage am Arbeitsmarkt weiter trüb
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf