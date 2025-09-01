Regierung greift wenig in Lebensmittelpreise ein

Das wird der Regierung vorgeschlagen

Die Konsumentinnen- und Konsumentenorganisation foodwatch hat der österreichischen Regierung eine Umsatzsteuerbefreiung für Obst und Gemüse und eine Steuer auf gesüßte Getränke vorgeschlagen. Zuvor hatte unter anderem WIFO-Chef Gabriel Felbermayr eine dauerhafte Reduktion der Mehrwertsteuer auf Produkte des täglichen Bedarfs vorgeschlagen. „Die Regierung hat jetzt die Chance, mit einer Neuordnung der Umsatzsteuer das Richtige zu tun: gesunde Lebensmittel günstiger, ungesunde teurer zu machen“, sagte foodwatch-Leiterin Indra Kley-Schöneich.