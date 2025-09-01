Sepp Straka wie 2023 für den Ryder Cup nominiert!

Straka brillierte auf der PGA-Tour mit zwei Turniersiegen und mehreren weiteren Spitzenplätzen. Bei den Majorturnieren und besonders in den vergangenen Wochen lief es aber nicht mehr wie aus einem Guss. Der Grund waren wohl auch persönliche Gründe. Denn Straka fehlte beim vorletzten PGA-Finalturnier wegen familiärer Verpflichtungen, beim Abschlussevent wurde er nur 30. und Letzter. In der kommenden Woche beim PGA Championship in Wentworth ist der in Alabama lebende Familienvater im Gegensatz zu seinen Ryder-Cup-Kollegen nicht dabei. Darüber wurde am Montag aber kein Wort verloren, denn beim Mannschaftsevent wird er wieder abschlagen.