Golf

Sepp Straka wie 2023 für den Ryder Cup nominiert!

Sport-Mix
01.09.2025 15:22
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AFP/JARED C. TILTON)

Sepp Straka wird Ende des Monats erneut den prestigeträchtigen Ryder Cup der jeweils zwölf besten Golfer aus Europa und den USA bestreiten. Der 32-Jährige ist am Montag von Luke Donald als einer von sechs Captain‘s Picks in das europäische Aufgebot nominiert worden. Das Turnier wird Ende September im US-Bundesstaat New York ausgetragen. Der gebürtige Wiener Straka war auch schon 2023 in Italien mit dabei, 2021 hatte Bernd Wiesberger für die österreichische Premiere gesorgt.

„Ich freue mich riesig, wieder Teil dieses Teams zu sein“, sagte Straka anlässlich der Präsentation der europäischen Mannschaft am Montag in London aus den USA zugeschaltet. Der Weltranglisten-13. betonte, dass er schon sehr gespannt sei und wie beim Sieg über die Amerikaner vor zwei Jahren in Rom bleibende Erinnerungen erleben wolle. Bei seiner Premiere 2023 habe er sich voll auf seine routinierteren Kollegen verlassen können und habe auch viel Spaß gehabt.

01.09.2025

Kapitän Donald lobte Straka für herausragende Saison
Donald betonte, dass Straka eine logische Wahl gewesen sei, da abgesehen von Scottie Scheffler und Rory McIlroy nur der Österreicher 2025 zwei PGA-Turniersiege geschafft habe. „Er hat auf einem sehr, sehr hohen Level gespielt. Fünf Top-Ten-Ergebnisse bei den großen Events, sein Spiel spricht für sich selbst“, sagte Donald. Der Engländer wählte Straka an dritter Stelle aus und bezeichnete ihn als zurückhaltenden Charakter, der aber sehr viel Feuer in sich habe.

  Straka brillierte auf der PGA-Tour mit zwei Turniersiegen und mehreren weiteren Spitzenplätzen. Bei den Majorturnieren und besonders in den vergangenen Wochen lief es aber nicht mehr wie aus einem Guss. Der Grund waren wohl auch persönliche Gründe. Denn Straka fehlte beim vorletzten PGA-Finalturnier wegen familiärer Verpflichtungen, beim Abschlussevent wurde er nur 30. und Letzter. In der kommenden Woche beim PGA Championship in Wentworth ist der in Alabama lebende Familienvater im Gegensatz zu seinen Ryder-Cup-Kollegen nicht dabei. Darüber wurde am Montag aber kein Wort verloren, denn beim Mannschaftsevent wird er wieder abschlagen.

24 Teilnehmer stehen fest
Fixstarter für Europa waren McIlroy, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Tyrrell Hatton und Rasmus Højgaard. Neben Straka fiel die Wahl von Donald auch noch auf Shane Lowry, Jon Rahm, Viktor Hovland, Ludvig Åberg und Matt Fitzpatrick. Das Zwölf-Mann-Team der USA wird vom Weltranglisten-Ersten Scheffler angeführt, Keegan Bradley fungiert als non-playing Captain.

