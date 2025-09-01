Aktivistin harrt 24 Stunden auf Schweineboden aus

Heftige Kritik am Boden und Verantwortlichen

Und weiter kritisiert sie: „Dass ein nur so kleines Stückchen der Spalten mit Gummischienen geschlossen ist, bemerkt man erst bei genauem Hinsehen. Ob es subjektiv für die Betroffenen einen Unterschied macht, werde ich in 24 Stunden wissen. Diejenigen, die ihn als Lösung beschlossen haben, haben ihn jedenfalls nicht ausprobiert.“