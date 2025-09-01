Greta Thunbergs Gaza-Flotte musste wieder umdrehen

Thunberg scheiterte bereits einmal mit Gaza-Schiff

An Bord ist auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie war zuletzt mit einer Gaza-Solidaritätsaktion an Bord der „Madleen“ gescheitert. Israelische Soldaten enterten das Schiff am 9. Juni 2025 rund 200 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens und brachten sie in den israelischen Hafen Ashdod. Thunberg und weitere Aktivisten wurden danach ausgewiesen.