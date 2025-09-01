Wien: Donau-Kreuzfahrtschiff rammt Ostbahnbrücke

Am Montagnachmittag hat ein Donau-Kreuzfahrtschiff einer Schweizer Reederei die Ostbahnbrücke in Wien gerammt. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.
Bei dem Schiff soll es sich laut Informationen der „Krone“ um ein Donau-Passagierschiff des Schweizer Unternehmens Viva Cruises handeln. Bis zu 190 Passagiere finden an Bord Platz.
Baustellengerüst an der Brücke
Prinzipiell beträgt die Durchfahrtshöhe bei der Stadlauer Ostbahnbrücke aktuell um die 8 Meter, aufgrund der aktuellen Sanierungsarbeiten befindet sich aber ein Baustellengerüst an der entsprechenden Stelle. Möglicherweise hat der Kapitän deswegen die Höhe falsch eingeschätzt.
Keine Verletzten, Brücke wieder freigegeben
Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Auch die Brücke wurde bereits wieder begutachtet und freigegeben. Das Schiff wurde beschädigt, kann aber weiterfahren.
Die Stadlauer Ostbahnbrücke ist die älteste noch bestehende Wiener Brücke. Die Stahlkonstruktion verbindet den 2. Bezirk mit dem 22. Bezirk.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.