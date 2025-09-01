Wien: Donau-Kreuzfahrtschiff rammt Ostbahnbrücke

Baustellengerüst an der Brücke

Prinzipiell beträgt die Durchfahrtshöhe bei der Stadlauer Ostbahnbrücke aktuell um die 8 Meter, aufgrund der aktuellen Sanierungsarbeiten befindet sich aber ein Baustellengerüst an der entsprechenden Stelle. Möglicherweise hat der Kapitän deswegen die Höhe falsch eingeschätzt.