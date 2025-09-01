Vorteilswelt
Glück im Unglück

Wien: Donau-Kreuzfahrtschiff rammt Ostbahnbrücke

Wien
01.09.2025 15:15
Die Stadlauer Ostbahnbrücke ist die älteste noch bestehende Wiener Brücke. Sie verbindet den 2. ...
Die Stadlauer Ostbahnbrücke ist die älteste noch bestehende Wiener Brücke. Sie verbindet den 2. Bezirk mit dem 22. Bezirk (Archivbild).(Bild: Willfried Gredler-Oxenbauer / picturedesk.com)

Am Montagnachmittag hat ein Donau-Kreuzfahrtschiff einer Schweizer Reederei die Ostbahnbrücke in Wien gerammt. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. 

0 Kommentare

Bei dem Schiff soll es sich laut Informationen der „Krone“ um ein Donau-Passagierschiff des Schweizer Unternehmens Viva Cruises handeln. Bis zu 190 Passagiere finden an Bord Platz.

Baustellengerüst an der Brücke
Prinzipiell beträgt die Durchfahrtshöhe bei der Stadlauer Ostbahnbrücke aktuell um die 8 Meter, aufgrund der aktuellen Sanierungsarbeiten befindet sich aber ein Baustellengerüst an der entsprechenden Stelle. Möglicherweise hat der Kapitän deswegen die Höhe falsch eingeschätzt. 

Keine Verletzten, Brücke wieder freigegeben
Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Auch die Brücke wurde bereits wieder begutachtet und freigegeben. Das Schiff wurde beschädigt, kann aber weiterfahren. 

Die Stadlauer Ostbahnbrücke ist die älteste noch bestehende Wiener Brücke. Die Stahlkonstruktion verbindet den 2. Bezirk mit dem 22. Bezirk.

