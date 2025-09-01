Astrologin sieht großes Glück für Swift und Kelce

Und auch für uns alle liefert die Astrologin einen Ausblick: Mars und Saturn bringen aktuell eine Phase, in der viele ihre Gefühle und Entscheidungen hinterfragen. Der spektakuläre Vollmond mit totaler Mondfinsternis und Blutmond am Sonntag verstärkt die Sehnsucht nach Harmonie - wer geerdet bleibt und die Realität nicht aus den Augen verliert, kann diese kosmische Energie besonders gut nutzen.