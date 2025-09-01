Astrologin sieht großes Glück für Swift und Kelce

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt – und laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter stehen ihre Chancen auf eine lange, glückliche Ehe bestens. Leidenschaft, Halt und tiefgründige Gespräche prägen das Paar, kleinere Reibungen könnten sogar positive Impulse für die gemeinsame Entwicklung geben.
„Sie haben ein starkes Miteinander, führen intensive Gespräche und geben einander Halt – das ist keine oberflächliche Beziehung, sondern eine Verbindung mit echtem Tiefgang“, so die Astrologin. Selbst Reibungen in der Partnerschaft könnten demnach eher als positive Impulse wirken, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln.
Astrologisch besonders begünstigte Zeitfenster für die Hochzeit sieht Hogl-Kräuter im Juni und im Herbst 2026, mit einem idealen Zeitraum rund um den 8. bis 12. Juni. Dort treffen laut ihr Venus, Jupiter und Mars in einer harmonischen Konstellation aufeinander – beste Voraussetzungen für eine Ehe, die auf Leidenschaft, Vertrauen und Stabilität fußt.
Ab Sommer 2027 wieder auf Tour?
Für Taylor Swift selbst kündigt sich zudem ein neuer Lebensabschnitt an: Während die kommenden Jahre stärker der privaten Seite gewidmet sein könnten, deutet die Zeitqualität darauf hin, dass sie ab Sommer 2027 wieder verstärkt auf Tour gehen und große Konzerte geben wird.
Und auch für uns alle liefert die Astrologin einen Ausblick: Mars und Saturn bringen aktuell eine Phase, in der viele ihre Gefühle und Entscheidungen hinterfragen. Der spektakuläre Vollmond mit totaler Mondfinsternis und Blutmond am Sonntag verstärkt die Sehnsucht nach Harmonie - wer geerdet bleibt und die Realität nicht aus den Augen verliert, kann diese kosmische Energie besonders gut nutzen.
