Was macht China besser als Europa, Herr Woschitz?

krone.at: Herr Woschitz, ZTE gehörte zusammen mit Huawei zu den ersten chinesischen Tech-Unternehmen, die von US-Sanktionen getroffen wurden. Wie ging es Ihnen damals damit und wie geht es Ihnen heute damit?

Christian Woschitz: China befindet sich im Wandel, das sehen wir auf der geopolitischen Seite. Von unserer Seite her können wir sagen, dass wir ein Unternehmen sind, das ausnahmslos alle lokalen wie auch internationalen Anforderungen in allen Bereichen erfüllt. Wir sind im globalen Markt, um beste Technologie in den verschiedenen Bereichen an unsere Endkunden zu liefern.