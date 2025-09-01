Was macht China besser als Europa, Herr Woschitz?

Das Verhältnis zwischen China und dem Westen ist angespannt. Einer, der beide Seiten bestens kennt, ist der österreichische ZTE-Chef Christian Woschitz. Ein Gespräch über kulturelle Unterschiede und Missverständnisse sowie die Frage, was China besser macht als Europa.
krone.at: Herr Woschitz, ZTE gehörte zusammen mit Huawei zu den ersten chinesischen Tech-Unternehmen, die von US-Sanktionen getroffen wurden. Wie ging es Ihnen damals damit und wie geht es Ihnen heute damit?
Christian Woschitz: China befindet sich im Wandel, das sehen wir auf der geopolitischen Seite. Von unserer Seite her können wir sagen, dass wir ein Unternehmen sind, das ausnahmslos alle lokalen wie auch internationalen Anforderungen in allen Bereichen erfüllt. Wir sind im globalen Markt, um beste Technologie in den verschiedenen Bereichen an unsere Endkunden zu liefern.
