Basketball-Beauty

„Meine Güte, Sophie!“ Foto schockiert Kollegin

US-Sport
01.09.2025 15:27
Sophie Cunningham hat mit einem Instagram-Post für Aufsehen gesorgt.
Sophie Cunningham hat mit einem Instagram-Post für Aufsehen gesorgt.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ron Jenkins)

Basketball-Star Sophie Cunningham hat mit einem gewagten Foto auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Während viele User die US-Amerikanerin dafür feierten, zeigte sich Teamkollegin Caitlin Clark etwas verschämt und schockiert. 

In den sozialen Netzwerken ist Cunningham so gerne aktiv, wie auf in den Basketball-Hallen. Jetzt hat die 29-Jährige mit einem Instagram-Foto für Aufsehen gesorgt. Die Basketballerin ist dabei in einem knappen Body neben einem Pickup-Truck zu sehen. 

Zudem trägt sie einen Cowboy-Hut und Cowboy-Stiefel und ergänzt zu dem Foto: „Damals, als mein Knie noch gesund war.“ Von zahlreichen Followern erntete sie begeistert Kommentare. Doch eine Teamkollegin traute offenbar ihren Augen nicht so recht.

„Das kann ich nicht liken“
Caitlin Clark, die zusammen mit Cunningham bei Indiana Fever in der WNBA spielt, kommentierte scheinbar etwas beschämt. „Das kann ich nicht liken“ und kurze Zeit später: „Ach du meine Güte, Sophie!“ 

Natürlich waren die Kommentare nicht ganz ernst gemeint. Denn Clark ist dafür bekannt, dass sie ihren Teamkolleginnen auch mal mit flapsigen Sprüchen und Kommentaren begegnet. 

